01:30, 18 февраля 2026Россия

ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

Shot: ВСУ выпустили HIMARS по Белгороду, в городе прогремели громкие взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Белгород американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что первый обстрел произошел около 23:00 во вторник, 17 февраля. По словам местных жителей, в это время над городом прозвучала громкая серия взрывов — было слышно более десяти хлопков. По предварительным данным, все цели уничтожили на подлете к Белгороду.

Однако вскоре после этого ВСУ вновь атаковали город. Очевидцы рассказали, что сначала раздалось несколько взрывов, а затем была видна яркая вспышка. В результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Предварительно, возгорание произошло из-за падения обломков сбитой ракеты на кровлю.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на Крым. По данным Минобороны России, над территорией полуострова были сбиты два беспилотника.

