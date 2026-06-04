ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
07:50, 4 июня 2026Авто

Названы импортирующие российские автомобили страны

Алиханов: Российские легковые автомобили и автотранспорт покупают Алжир и Лаос
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт и авиатехнику закупают такие страны, как Ливия, Алжир, Лаос и другие государства. Импортирующие транспорт из РФ страны назвал глава Минпромторга России Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Россия кратно увеличила в денежном выражении экспорт в Индию паровых котлов и паровых турбин. В свою очередь в Алжир выросли поставки кондиционеров; а в Египет — термического оборудования, фильтровального оборудования и центрифуг, компьютеров и комплектующих.

«И таких примеров множество. Это говорит как о многогранности российского экспорта, так и развитии российских производств востребованной продукции», — заявил Алиханов на полях ПМЭФ.

В 2025 году российские производители автозапчастей планировали начать работу в Нигерии. Как рассказал торговый представитель России Максим Петров, детали для машин, которые будут производить на другом континенте, будут поставляться как в Россию, так и в другие страны Африки. Предприятия уже вложили средства в модернизацию производств, и теперь стремятся ускорить темпы выпуска и расширить его, чтобы освоить рынки дружественных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Бывший российский срочник рассказал о марш-броске на Херсон

    Итальянский журналист уличил Запад в одном действии против России

    Названо число продолжающих работать в России американских компаний

    Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил в «геометрической прогрессии»

    Новый спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром построят в Москве

    Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле

    МИД России ответил на вопрос о готовности помочь Кубе в случае вторжения США

    Европа захотела лишить украинских мужчин защиты из-за нехватки кадров в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok