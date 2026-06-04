Пожизненно осужденный тольяттинский потрошитель требовал миллион рублей за изъятые вещи

Тольяттинский потрошитель Рыльков требовал миллион рублей за изъятые вещи

Пожизненно осужденный тольяттинский потрошитель Олег Рыльков требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Рылько через суд требовал компенсацию в размере миллиона рублей за изъятые шесть лет назад сотрудниками ФСИН личные вещи. При его переводе из СИЗО в колонию были изъяты электробритва, будильник, кипятильник и часть одежды.

Осужденный пожаловался, что в акт не были внесены некоторые вещи, такие как конверты и марки на сумму две тысячи рублей, его тетради с записями и ручки. После этого Рыльков обратился в суд с требованием вернуть вещи, признать изъятие незаконным и выплатить компенсацию.

В суде сотрудник ФСИН сообщила, что все было изъято законно и заключенный по убытию из учреждения эти вещи не истребовал, поэтому они были уничтожены. Суд отказал Рылькову, сообщив, что срок подачи иска пропущен.

«Тольяттинский потрошитель» признан виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой. Он осужден на пожизненный срок.

Рыльков сознался в расправах над двумя девочками. Было установлено, что в августе 1994 года маньяк обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и лишил ее жизни. Затем в июне 1997 года он изнасиловал и расправился с восьмилетней школьницей.

По версии следствия, с августа 1993-го по ноябрь 1994 года на территории Центрального района города Тольятти Рыльков расправился с пятью женщинами и 15-летней девочкой. Преступления были совершены с разбоем, изнасилованием и сексуальным насилием.

Ранее сообщалось, что осужденного пожизненно тольяттинского потрошителя заставят заплатить миллионы.