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07:57, 4 июня 2026Силовые структуры

Пожизненно осужденный тольяттинский потрошитель требовал миллион рублей за изъятые вещи

Тольяттинский потрошитель Рыльков требовал миллион рублей за изъятые вещи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Пожизненно осужденный тольяттинский потрошитель Олег Рыльков требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Рылько через суд требовал компенсацию в размере миллиона рублей за изъятые шесть лет назад сотрудниками ФСИН личные вещи. При его переводе из СИЗО в колонию были изъяты электробритва, будильник, кипятильник и часть одежды.

Осужденный пожаловался, что в акт не были внесены некоторые вещи, такие как конверты и марки на сумму две тысячи рублей, его тетради с записями и ручки. После этого Рыльков обратился в суд с требованием вернуть вещи, признать изъятие незаконным и выплатить компенсацию.

В суде сотрудник ФСИН сообщила, что все было изъято законно и заключенный по убытию из учреждения эти вещи не истребовал, поэтому они были уничтожены. Суд отказал Рылькову, сообщив, что срок подачи иска пропущен.

«Тольяттинский потрошитель» признан виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой. Он осужден на пожизненный срок.

Рыльков сознался в расправах над двумя девочками. Было установлено, что в августе 1994 года маньяк обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и лишил ее жизни. Затем в июне 1997 года он изнасиловал и расправился с восьмилетней школьницей.

По версии следствия, с августа 1993-го по ноябрь 1994 года на территории Центрального района города Тольятти Рыльков расправился с пятью женщинами и 15-летней девочкой. Преступления были совершены с разбоем, изнасилованием и сексуальным насилием.

Ранее сообщалось, что осужденного пожизненно тольяттинского потрошителя заставят заплатить миллионы.

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