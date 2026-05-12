09:38, 12 мая 2026

Осужденного пожизненно тольяттинского потрошителя заставят заплатить миллионы

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Приставы начали принудительное взыскание почти двух миллионов рублей с пожизненно осужденного Олега Рылькова, известного как «тольяттинский потрошитель». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным материалов, с которыми ознакомилось агентство, в Тольятти, в феврале 2023 года, суд выдал исполнительный лист, по которому на Рылькова завели исполнительное производство о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, . Сумма составила почти два миллиона рублей, а исполнительский сбор, составил 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «тольяттинский потрошитель» признан виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой. Он осужден на пожизненный срок.

Рыльков сознался в расправах над двумя девочками. Было установлено, что в августе 1994 года маньяк обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и лишил ее жизни. Затем в июне 1997 года он изнасиловал и расправился с восьмилетней школьницей.

По версии следствия, с августа 1993-го по ноябрь 1994 года на территории Центрального района города Тольятти Рыльков расправился с пятью женщинами и 15-летней девочкой. Преступления были совершены с разбоем, изнасилованием и сексуальным насилием.

