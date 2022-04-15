Тольяттинский потрошитель предстанет перед судом за убийство шести человек

СКР завершил расследование дела тольяттинского потрошителя Рылькова об убийстве 6 жертв

В Самарской области завершено расследование уголовного дела о шести убийствах, в которых обвиняется Олег Рыльков, прозванный «тольяттинским потрошителем» и отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с августа 1993-го по ноябрь 1994 года на территории Центрального района города Тольятти он убил пять женщин и 15-летнюю девочку. Убийства были совершены с разбоем, изнасилованием и сексуальным насилием. Все жертвы были им задушены.

СКР показал видео с признаниями Рылькова.

На кадрах обвиняемый рассказывает, как вошел в квартиру и там задушил спящую женщину.

В ближайшее время Рыльков предстанет перед судом, туда направлены материалы с утвержденным обвинительным заключением.

Он сознался в убийстве двух девочек. Было установлено, что в августе 1994 года маньяк обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и убил ее. Затем в июне 1997 года он изнасиловал и убил восьмилетнюю школьницу.

Тольяттинский потрошитель признан виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой. Он осужден на пожизненный срок.