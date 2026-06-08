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Из жизни
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00:30, 8 июня 2026Из жизни

142-сантиметровая модель OnlyFans и пауэрлифтерша пожаловалась на мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @power_midget1

Британская модель OnlyFans Пете Эмери рассказала, как на ее увлечение пауэрлифтингом реагируют мужчины. Об этом пишет Creatorzine.

По словам Эмери, несмотря на небольшой рост — 142 сантиметра — она способна поднять в становой тяге 155 килограммов. Это примерно в три раза больше ее собственного веса. Хоть Эмери не так давно в спорте, она уже добилась неплохих результатов. Однако это не мешает мужчинам, не связанным с пауэрлифтингом, относиться к ней снисходительно.

Модель пожаловалась, что незнакомые мужчины часто бесцеремонно пишут ей и пытаются чему-то научить. «Больше всего мне нравится заходить на их страницы и видеть, что в пересчете на собственный вес они гораздо слабее меня», — добавила она. Эмери уверена, что они специально ищут, к чему придраться, а сами не могут встать с дивана и дойти до спортзала.

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Девушка также отметила, что некоторые мужчины зацикливаются на том, что она завела OnlyFans, и отказываются признавать ее успехи в спорте. «Я могу быть многогранным человеком. У меня есть хобби и интересы помимо создания взрослого контента», — ответила им Эмери.

Ранее сообщалось, что канадская порномодель Джулия Берч рассказала о любви к покемонам. Клиенты Берч считают, что в свободное от работы время она ходит по клубам, и она решила развеять этот миф.

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