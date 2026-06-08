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00:06, 8 июня 2026Спорт

Теннисист Зверев назвал необычную причину победы в «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Зверев заявил, что в «Ролан Гаррос» ему помогли победить судороги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал необычную причину победы в «Ролан Гаррос» 2026 года в мужском одиночном разряде. Его слова приводятся на странице американского журналиста Гилла Гросса в социальной сети X.

Спортсмен заявил, что ему помогли победить судороги. «Как только я их почувствовал, я расслабился», — заявил Зверев.

7 июня Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

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