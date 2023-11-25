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00:52, 25 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о влиянии Лондона на продление конфликта на Украине

Арахамия: Джонсон отговорил Киев завершить конфликт с Россией весной 2022 года

Фото: Reuters

Военные действия на Украине могли завершится весной 2022 года, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Об этом рассказал глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1».

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт», — пояснил Арахамия. По его словам, приехав в Киев, Борис Джонсон заявил: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — привел он слова британского политика.

Также украинский парламентарий рассказал, что Украина не согласилась на прекращения огня, поскольку «это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус» страны.

А сентябре этого года Борис Джонсон также посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Джонсон искренне поддерживает Украину. (…) Спасибо за вашу энергию, друг!» — подписал украинский лидер совместную фотографию с Джонсоном в своем Telegram-канале. По мнению Зеленского, Джоносон продолжает добавлять Киеву международной поддержки.

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      Екатерина Подвигина
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