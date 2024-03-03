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21:55, 3 марта 2024Мир

Фицо потребовал у Лондона объяснить его роль в обострении конфликта на Украине

Фицо попросил Лондон объяснить, зачем Джонсон убедил Киев не вести переговоры

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Лондона объяснений, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев не вести переговоры с Россией. Он попросил прояснить этот момент в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в ответ на высказывания посла Британии в республике Найджела Бейкера, который раскритиковал заявления членов словацкого правительства по поводу конфликта на Украине.

«Меня шокировало, как о политике правительства Словакии высказывается посол Великобритании. Представьте себе, если бы наш посол выступил в Лондоне и критиковал политику британского правительства и британского премьера. Я изумлен, что посол выражает удивление моим мнением, что Запад не поддерживает достижение мира на Украине», — написал Фицо.

Он добавил, что, вместо критики правительства, Бейкер мог бы объяснить гражданам Словакии роль Великобритании в обострении украинского конфликта, а именно действия экс-премьера Бориса Джонсона, который после начала спецоперации (СВО) оказывал давление на Киев, чтобы руководство республики не подписало мирное соглашение с РФ.

По словам Фицо, этот договор, который стороны так и не подписали в 2022 году, мог бы дать Киеву «перспективу членства в ЕС и военный нейтралитет».

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной весной 2022 года. Джонсон прибыл на переговоры «по благословению из Вашингтона», и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Давидом Арахамией, «был выброшен в мусор».

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      Александра Синицына
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