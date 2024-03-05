Шольц назвал пропагандой сообщения о договоре России и Украины в Турции

Шольц: Россия и Украина не согласовывали мирный договор в Турции в 2022 году

Канцлер Германии Олаф Шольц отрицает, что Россия и Украина согласовывали проект мирного договора в Турции в 2022 году. Об этом сообщает Sächsische Zeitung.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон, то ли [президент США] Джо Байден. Полная ерунда!» — отметил канцлер.

«Это российская пропаганда», — добавил он.

По мнению немецкого лидера, срыв переговоров произошел из-за того, что Москва перешла к наступлению на востоке Украины, а также из-за событий в Буче.

Ранее Шольц рассказал, что боится потенциального применения Украиной дальнобойных ракет Taurus, так как это, по его мнению, приведет к эскалации конфликта.