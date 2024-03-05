В Германии раскрыли страх Шольца

FAZ: Шольц боится, что применение Taurus приведет к эскалации конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц боится, что потенциальное применение Украиной дальнобойных ракет Taurus приведет к эскалации конфликта. Страх политика раскрыло немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Для Шольца важно сохранять контроль над тем, какие цели Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят поразить ракетами, считают в издании. Судя по всему, канцлер опасается, что применение Taurus приведет к эскалации конфликта, указано в материале.

Кроме того, как отмечает издание, в Берлине не исключают, что, будучи загнанными в угол, ВСУ могли бы ударить по Москве с помощью Taurus. «И вот тут берлинские стратеги вспоминают часто игнорируемый факт, что Россия разместила в Калининграде ракеты "Искандер", оснащенные ядерными боеголовками, которые достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москву», — подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Великобритания призвала Германию передать Украине Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Источник издания в британском Минобороны добавил, что утечка разговора в Германии является досадной, но не серьезной.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.