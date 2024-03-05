Германию призвали передать Taurus Украине

The Guardian: Британия призывает ФРГ передать Украине Taurus вопреки утечке

Великобритания призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей.

Источник заявил, что Лондон первым передал подобные ракеты Киеву. Поэтому Британия призвала партнеров принять такое же решение. Информатор в британском Минобороны добавил, что утечка разговора в Германии является досадной, но не серьезной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus. Он отметил твердость этого решения и добавил, что он канцлер, поэтому принятое им решение «имеет силу».

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.