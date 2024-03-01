Симоньян раскрыла планы ударить по Крымскому мосту французскими истребителями

Симоньян сообщила об обсуждении в бундесвере ударов Taurus по Крымскому мосту

Военнослужащие бундесвера ФРГ обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью крылатых ракет Taurus, запущенных с истребителей Dassault Rafale. Об этом в Telegram сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale», — раскрыла она фрагмент переговоров военных о планах по нанесению удара.

Всю расшифровку обсуждения немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту Симоньян опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте».

Главред также рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.