Стали известны детали мирного договора России и Украины. На чем настаивали стороны и почему сорвались соглашения?

WSJ: договор России и Украины предусматривал членство в ЕС, но не в НАТО

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла содержание проекта мирного договора России и Украины, датированный 15 апреля 2022 года по итогам переговоров делегаций стран после начала российской специальной военной операции (СВО). Газета представила содержание 17-страничного документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию текста документа, заявил, что Москва не хотела бы публиковать проект соглашений с Киевом от марта 2022 года.

Был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля отметил, что текст договора по состоянию на 2024 год является неактуальным. По его словам, в согласованном тексте были прописаны иные условия, чем те, на которые российская сторона готова пойти сегодня, в том числе касаемо другого статуса тех территорий, которые уже стали регионами России.

Переговоры России и Украины в марте 2022 года в Стамбуле Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии. 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года в Бресте. Через две недели после начала СВО, 10 марта 2022 года, в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны договорились продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. 29 марта в Стамбуле стартовали переговоры на уровне делегаций. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, а украинской — лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По итогам переговоров Мединский сообщил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он отметил, что если Киев выполнит все обязательства, которые были изложены в его предложениях в ходе переговоров с Москвой, угроза создания на Украине плацдарма НАТО будет ликвидирована. В течение апреля стороны продолжили обсуждение проекта мирового соглашения в дистанционном формате на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю стороны признали, что переговоры были прерваны и более не возовбновлялись. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах, проходивших в Стамбуле, России и Украине удалось совершить серьезный прорыв, однако после этого последовала провокация в Буче, к которой российские военные не имеют никакого отношения, и переговоры прекратились.

В проекте соглашения допускалось вступление Украины в ЕС и запрещалось членство в НАТО

Согласно опубликованному WSJ содержанию документа, Киев может добиваться членства в Европейском союзе (ЕС), однако исключается его вступление в НАТО.

Отмечается, что переговорщики с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках». Кроме того, никакое иностранное оружие не будет допущено на украинскую территорию, «в том числе ракетное вооружение любого типа, вооруженных сил и формирований».

Россия хотела ограничить Вооруженные силы Украины

В документе также содержались пункты о том, что украинская армия должна быть сокращена до определенного размера. По условиям Москвы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были ограничены 85 тысячами военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями.

Фото: Reuters

При этом украинские переговорщики ставили условие о 250 тысячах военнослужащих, 800 танках и 1900 артиллерийских орудиях. Кроме того, российская сторона хотела ограничить дальность действия украинских ракет 40 километрами.

В соглашении Крым закреплялся российским и не считался нейтральным

Проект мирового соглашения также предполагал, что Крымский полуостров останется российским и не будет считаться нейтральной территорией.

Тем не менее, в соглашении не было пунктов по территории регионов, которые позже, в сентябре 2022 года, в результате референдумов войдут в состав России. Этот вопрос должны были обсудить главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе переговоров, однако они не состоялись.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В документе среди прочих положений упоминается статус русского языка. Согласно информации издания, Россия настаивала, чтобы русский язык действовал в государственной сфере и судах наравне с украинским.

Уточняется, что украинская сторона не согласилась включать это положение в финальный проект мирного договора.

Гарантами безопасности Украины должны были стать иностранные государства

Гарантами безопасности Украины должны были стать Россия, США, Великобритания и Китай. На иностранные державы возлагалась ответственность по защите Украины, обязующуюся сохранять нейтральный статус и не присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, сообщает издание.

Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Отмечается, что Кремль выступил с инициативой также включить в договор Белоруссию в качестве одной из стран-гарантов, а украинские делегаты предложили добавить Турцию.

Стороны обязались защищать Украину в случае нападения, однако Киев не согласился с этим пунктом, поскольку «единый ответ маловероятен, если бы Россия сама стала бы агрессором». Москва, в свою очередь, отказалась вместе с другими сторонами договора закрыть возможное пространство Украины и предоставить ей оружие в случае военной агрессии.

В срыве соглашений обвиняют экс-премьера Великобритании

Российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной весной 2022 года.

По его словам, Джонсон прибыл на переговоры «по благословению из Вашингтона», и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Давидом Арахамией, «был выброшен в мусор».

Сам Арахамия также заявил, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности. По его словам, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но британский политик отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».