Стали известны детали мирного договора России и Украины. На чем настаивали стороны и почему сорвались соглашения?
Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла содержание проекта мирного договора России и Украины, датированный 15 апреля 2022 года по итогам переговоров делегаций стран после начала российской специальной военной операции (СВО). Газета представила содержание 17-страничного документа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию текста документа, заявил, что Москва не хотела бы публиковать проект соглашений с Киевом от марта 2022 года.
Был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать
Официальный представитель Кремля отметил, что текст договора по состоянию на 2024 год является неактуальным. По его словам, в согласованном тексте были прописаны иные условия, чем те, на которые российская сторона готова пойти сегодня, в том числе касаемо другого статуса тех территорий, которые уже стали регионами России.
Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии. 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года в Бресте.
Через две недели после начала СВО, 10 марта 2022 года, в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны договорились продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.
29 марта в Стамбуле стартовали переговоры на уровне делегаций. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, а украинской — лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
По итогам переговоров Мединский сообщил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он отметил, что если Киев выполнит все обязательства, которые были изложены в его предложениях в ходе переговоров с Москвой, угроза создания на Украине плацдарма НАТО будет ликвидирована.
В течение апреля стороны продолжили обсуждение проекта мирового соглашения в дистанционном формате на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю стороны признали, что переговоры были прерваны и более не возовбновлялись.
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах, проходивших в Стамбуле, России и Украине удалось совершить серьезный прорыв, однако после этого последовала провокация в Буче, к которой российские военные не имеют никакого отношения, и переговоры прекратились.
В проекте соглашения допускалось вступление Украины в ЕС и запрещалось членство в НАТО
Согласно опубликованному WSJ содержанию документа, Киев может добиваться членства в Европейском союзе (ЕС), однако исключается его вступление в НАТО.
Отмечается, что переговорщики с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках». Кроме того, никакое иностранное оружие не будет допущено на украинскую территорию, «в том числе ракетное вооружение любого типа, вооруженных сил и формирований».
Россия хотела ограничить Вооруженные силы Украины
В документе также содержались пункты о том, что украинская армия должна быть сокращена до определенного размера. По условиям Москвы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были ограничены 85 тысячами военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями.
При этом украинские переговорщики ставили условие о 250 тысячах военнослужащих, 800 танках и 1900 артиллерийских орудиях. Кроме того, российская сторона хотела ограничить дальность действия украинских ракет 40 километрами.
В соглашении Крым закреплялся российским и не считался нейтральным
Проект мирового соглашения также предполагал, что Крымский полуостров останется российским и не будет считаться нейтральной территорией.
Тем не менее, в соглашении не было пунктов по территории регионов, которые позже, в сентябре 2022 года, в результате референдумов войдут в состав России. Этот вопрос должны были обсудить главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе переговоров, однако они не состоялись.
В документе среди прочих положений упоминается статус русского языка. Согласно информации издания, Россия настаивала, чтобы русский язык действовал в государственной сфере и судах наравне с украинским.
Уточняется, что украинская сторона не согласилась включать это положение в финальный проект мирного договора.
Гарантами безопасности Украины должны были стать иностранные государства
Гарантами безопасности Украины должны были стать Россия, США, Великобритания и Китай. На иностранные державы возлагалась ответственность по защите Украины, обязующуюся сохранять нейтральный статус и не присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, сообщает издание.
Отмечается, что Кремль выступил с инициативой также включить в договор Белоруссию в качестве одной из стран-гарантов, а украинские делегаты предложили добавить Турцию.
Стороны обязались защищать Украину в случае нападения, однако Киев не согласился с этим пунктом, поскольку «единый ответ маловероятен, если бы Россия сама стала бы агрессором». Москва, в свою очередь, отказалась вместе с другими сторонами договора закрыть возможное пространство Украины и предоставить ей оружие в случае военной агрессии.
В срыве соглашений обвиняют экс-премьера Великобритании
Российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной весной 2022 года.
По его словам, Джонсон прибыл на переговоры «по благословению из Вашингтона», и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Давидом Арахамией, «был выброшен в мусор».
Сам Арахамия также заявил, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности. По его словам, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но британский политик отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».