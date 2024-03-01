Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

WSJ: в договоре 2022 года гарантами безопасности Украины были США, Россия и КНР

В проекте мирного договора Москвы и Киева в апреле 2022 года гарантами безопасности Украины должны были стать Россия, США, Великобритания и Китай. Содержание документа стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

На указанные в 17-страничном документе иностранные державы возлагалась ответственность по защите Украины, обязующуюся сохранять нейтральный статус и не присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, сообщает издание.

Отмечается, что Кремль выступил с инициативой также включить в договор Белоруссию в качестве одной из стран-гарантов, а украинские делегаты предложили добавить Турцию.

Согласно соглашению, стороны обязались защищать Украину в случае нападения на нее, однако Киев не согласился с этим пунктом, поскольку «единый ответ маловероятен, если бы Россия сама стала бы агрессором». Москва, в свою очередь, отказалась вместе с другими сторонами договора закрыть возможное пространство Украины и предоставить ей оружие в случае военной агрессии.

Ранее сообщалось, что в проекте мирного договора в апреле 2022 года предусматривалось, что Украина может добиваться членства в Европейском союзе, но исключалось ее вступление в НАТО.