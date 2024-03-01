WSJ: в проекте договора РФ и Украины допускалось членство в ЕС, но не в НАТО

В проекте мирного договора между Россией и Украиной в апреле 2022 года предусматривалось, что Киев может добиваться членства в Европейском союзе (ЕС), но исключалось его вступление в НАТО. Детали содержания проекта соглашения раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В 17-страничном документе говорится, что Украине не разрешается присоединяться к военным союзам, таким как Североатлантический альянс, и никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию страны.

Согласно проекту соглашения, датированному 15 апреля 2022 года, украинская армия должна быть сокращена до определенного размера. Российская сторона также настаивала на том, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах, однако Киев не подписал этот пункт договора.

Кроме того, Крым останется российским и не будет считаться нейтральным. В соглашении не было пунктов по территории регионов, которые позже в сентябре 2022 года в результате референдумов войдут в состав России. Этот вопрос должны были обсудить главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе переговоров, однако они не состоялись.

Отмечается, что мирный договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, в том числе США, Великобританией, Китаем, Францией и Россией. Планировалось, что на эти страны будет возложена ответственность защищать нейтралитет Украины, если договор будет нарушен.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной весной 2022 года. По его словам, Джонсон прибыл на переговоры «по благословению из Вашингтона», и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Давидом Арахамией, «был выброшен в мусор».