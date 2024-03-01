Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 1 марта 2024Мир

На Западе раскрыли позицию России по сокращению численности ВСУ

WSJ: Россия настаивала на сокращении ВСУ до 85 тысяч военных по мирному договору

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Согласно проекту мирного договора 2022 года, Россия настаивала на сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше, чем вдвое. Детали несостоявшегося соглашения о мире между Москвой и Киевом раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Москва хотела, чтобы ВСУ были ограничены 85 тысячами военнослужащих (на начало 2022 года штатная численность украинской армии составляла около 205 тысяч человек — прим. ред.), 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями», — говорится в материале о позиции России.

Как отмечает издание, украинские переговорщики хотели увеличить численность армии до 250 тысяч военных, а также хотели иметь в распоряжении 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Россия, в свою очередь, хотела ограничить использование Украиной дальнобойных орудий, разрешив иметь в арсенале только ракеты с дальностью действия 40 километрами.

Уточняется, что проект договора с Украиной также предусматривал запрет на иностранное вооружение, в том числе ракетные орудия любого типа.

Ранее стало известно, что по проекту мирного договора с Россией Украина могла добиваться членства в Европейском союзе. Тем не менее соглашение предусматривало отказ Киева от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Пассажир публично осудил стюардессу из-за отказа в простой просьбе

      Народный артист Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии

      В Великобритании призвали Германию к поставкам ракет Taurus на Украину

      Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

      В Госдуме рассказали об одной полученной украинскими военкомами команде

      Стали известны положения мирного договора России и Украины по русскому языку

      На Западе раскрыли позицию России по сокращению численности ВСУ

      Названа причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше