На Западе раскрыли позицию России по сокращению численности ВСУ

WSJ: Россия настаивала на сокращении ВСУ до 85 тысяч военных по мирному договору

Согласно проекту мирного договора 2022 года, Россия настаивала на сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше, чем вдвое. Детали несостоявшегося соглашения о мире между Москвой и Киевом раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Москва хотела, чтобы ВСУ были ограничены 85 тысячами военнослужащих (на начало 2022 года штатная численность украинской армии составляла около 205 тысяч человек — прим. ред.), 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями», — говорится в материале о позиции России.

Как отмечает издание, украинские переговорщики хотели увеличить численность армии до 250 тысяч военных, а также хотели иметь в распоряжении 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Россия, в свою очередь, хотела ограничить использование Украиной дальнобойных орудий, разрешив иметь в арсенале только ракеты с дальностью действия 40 километрами.

Уточняется, что проект договора с Украиной также предусматривал запрет на иностранное вооружение, в том числе ракетные орудия любого типа.

Ранее стало известно, что по проекту мирного договора с Россией Украина могла добиваться членства в Европейском союзе. Тем не менее соглашение предусматривало отказ Киева от вступления в НАТО.