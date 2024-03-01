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14:01, 1 марта 2024Бывший СССР

Стали известны положения мирного договора России и Украины по русскому языку

WSJ: в проекте договора России и Украины закреплялся статус русского языка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В проект мирного договора между Россией и Украиной в апреле 2022 года было включено положение, по которому Киев был обязан позволить использовать русский язык в публичной сфере наравне с украинским. Подробности документа раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В 17-страничном документе среди прочих положений упоминается статус русского языка. Согласно информации издания, Россия настаивала, чтобы русский язык действовал в государственной сфере и судах наравне с украинским.

Отмечается, что Украина не согласилась включать это положение в финальный проект мирного договора.

На переговорах также обсуждался вопрос гарантов безопасности Украины. По сообщению журналистов, Москва выступила с инициативой включить в договор Белоруссию в качестве одной из таких стран, а украинские делегаты настаивали на Турции.

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      Глеб Палехов
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