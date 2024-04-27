Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

Welt: Киев отказался от мира в апреле 2022 года из-за условий России по языку

Украина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года из-за новых требований, выдвинутых Москвой, на которые Киев не согласился. О причине пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники.

Среди условий Москвы, на которые не согласился Киев, названо требование сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, а также снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

Как стало известно Die Welt от участников переговорной делегации со стороны Украины, даже сегодня, спустя более чем два года конфликта, сделка по-прежнему кажется выгодной. «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил один из членов делегации.

В проекте соглашения также присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Лукашенко заявил, что необходимо «достать тот документ» и «двигаться по нему».