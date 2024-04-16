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12:54, 16 апреля 2024Мир

Украина проигнорировала США перед подписанием соглашений в Стамбуле

Foreign Affairs: Украина не посоветовалась с США по стамбульским договоренностям

Фото: Reuters

Украина не посоветовалась с Соединенными Штатами перед подписанием стамбульских соглашений с Россией в 2022 году. Об этом сообщает Foreign Affairs со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Отмечается, что США должны были выступать гарантом соблюдения договоренностей, подписанных в Стамбуле. В случае их нарушения американцы были бы обязаны непосредственно вступить в конфликт. «Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона», — отметил экс-чиновник.

«Поэтому вместо того, чтобы принять стамбульские соглашения и продолжить дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе посредством постоянно ужесточающегося санкционного режима», — подчеркнуло издание.

После этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил отказаться от дипломатического пути урегулирования конфликта и предложил усилить санкционное давление на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял президент Украины Владимир Зеленский.

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      Лина Пивоварова
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