В Кремле напомнили об одном мешающем началу переговоров с Киевом обстоятельстве

Песков о возможности переговоров с Украиной: действует запрет Зеленского

Позиция Владимира Зеленского мешает возобновлению российско-украинского переговорного процесса. Об этом обстоятельстве рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков напомнил, что на Украине действует законодательный запрет на переговоры, принятие которого инициировал Зеленский. При этом президент России Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, отметил пресс-секретарь.

Ввиду действующего на Украине запрета говорить о деталях возможных переговоров было бы преждевременно, сказал Песков. Он добавил, что в Кремле не чувствуют готовность Киева к диалогу.

11 апреля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин согласился вернуться к проекту соглашения, выработанного в ходе стамбульских переговоров. Российский лидер также обратил внимание на то, что именно Киев отказался от переговоров.