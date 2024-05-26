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14:01, 26 мая 2024Россия

В МИД России прокомментировали отказ стран от участия в саммите по Украине

Посол Мирошник: отказ стран от участия в саммите по Украине — это прагматизм
Начало событий в новости На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал отказ стран от участия в саммите по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине в МИДе — это прагматизм. По его словам, в министерстве расценивают его как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытается продвинуть Киев при поддержке США и Великобритании.

Посол добавил, что Россия не видит смысла принимать участие в конференции, потому что на ней будут продвигать «формулу Зеленского», которая не учитывает мнение второй стороны конфликта.

Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали.

Ранее сообщалось, что согласие Швейцарии на участие России в мирных переговорах по завершении украинского конфликта можно назвать попыткой обмануть Москву, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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      Анна Габай
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