В МИД России прокомментировали отказ стран от участия в саммите по Украине

Посол Мирошник: отказ стран от участия в саммите по Украине — это прагматизм

На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

Начало событий в новости На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал отказ стран от участия в саммите по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине в МИДе — это прагматизм. По его словам, в министерстве расценивают его как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытается продвинуть Киев при поддержке США и Великобритании.

Посол добавил, что Россия не видит смысла принимать участие в конференции, потому что на ней будут продвигать «формулу Зеленского», которая не учитывает мнение второй стороны конфликта.

Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали.

Ранее сообщалось, что согласие Швейцарии на участие России в мирных переговорах по завершении украинского конфликта можно назвать попыткой обмануть Москву, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

