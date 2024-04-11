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12:05, 11 апреля 2024Россия

В России высказались о согласии Швейцарии на участие Москвы в мирных переговорах

Сенатор Джабаров: назвал обманом согласие Запада на участие Москвы в переговорах

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Согласие Швейцарии на участие России в мирных переговорах по завершении украинского конфликта можно назвать попыткой обмануть Москву, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об отношении Запада к диалогу с Россией.

«Нас опять пытаются обмануть. Они пытаются втянуть нас в мирные переговоры. (…) Сами западные страны не допускают, что они могут проиграть, что Россия может победить. Эти переговоры — все равно, что свадьба без невесты. России там не будет, потому что те условия, которые они выдвигают, они нам неприемлемы», — сказал сенатор.

Наши условия понятны: Украина должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована, а это значит, что на Украине должен смениться политический режим. Только тогда можно начинать с ними переговоры, но на условиях России. А сейчас наша задача продолжать специальную военную операцию (СВО) и добиваться победы

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер, Россия должна участвовать в мирных переговорах по Украине. По его мнению, конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, призвана заложить основу мирного процесса. «Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — подчеркнул представитель ведомства.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия увидит мирный план только после мероприятия. Он сказал, что не хочет видеть представителей Москвы на встрече.

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