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20:00, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об участии России в обсуждении «мирного плана» по Украине

Зеленский: Россия увидит «мирный план» после его утверждения в Швейцарии

Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия увидит «мирный план», обсуждение которого пройдет в Швейцарии только после конференции. Об этом политик сообщил в интервью немецкой газете Bild.

«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже во время первой встречи», — рассказал украинский лидер.

По его словам, после составления общего мнения, некоторые дипломаты представят план российским представителям. Помимо этого, политик напомнил, что не хочет видеть Россию на самой конференции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российское тайное политическое влияние проникло не только в Конгресс США, но и в политические системы во всем мире. По его мнению, России удалось «исказить информационное поле мира» с помощью пророссийски настроенных граждан США, которые «распространяют нарративы Кремля через СМИ».

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      Валентин Карант
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