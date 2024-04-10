Зеленский рассказал о тайном влиянии России на весь мир

Зеленский признал сильное влияние России на мировое сообщество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское тайное политическое влияние проникло не только в Конгресс США, но и в политические системы во всем мире. Слова украинского лидера передает Politico.

«У них [русских] есть свои лобби повсюду: в Соединенных Штатах, в странах Евросоюза, в Великобритании, в Латинской Америке, в Африке. Когда мы говорим о Конгрессе — вы замечаете, как они работают с обществом в Соединенных Штатах?» — отметил Зеленский.

По его мнению, России удалось «исказить информационное поле мира» с помощью пророссийски настроенных граждан США, которые «распространяют нарративы Кремля через СМИ».

Ранее Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления ВСУ в стране был внутренний саботаж, отметив, что «русские знали, куда мы собирались атаковать».