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13:10, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский намекнул на внутренний саботаж во время контрнаступления

Зеленский намекнул на саботаж внутри Украины во время контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления ВСУ в стране был внутренний саботаж. Об этом пишет Politico.

«Не вдаваясь в подробности, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что "русские знали, куда мы собирались атаковать"», — приводит его слова издание.

Ранее Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.

Позднее крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления, озвученный Зеленским, классической схемой мошенничества.

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      Кристина Есикова
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