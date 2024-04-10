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02:58, 10 апреля 2024Россия

Новый план контрнаступления ВСУ назвали классической схемой мошенничества

Политолог Джаралла назвал новое контрнаступление ВСУ классическим мошенничеством

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классической схемой мошенничества, пишет РИА Новости.

«Она проста: чтобы воровать — нужны деньги, чтобы деньги дали — нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», — пояснил он.

Аналитик отметил, что настоящая угроза для руководителей Украины в том, что на Западе их все чаще называют мошенниками. Поэтому Киев выдумывает новое контрнаступление, чтобы ему дали еще денег, резюмировал Джаралла.

Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для наступательной операции Украине требуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых и США.

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      Марина Совина
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