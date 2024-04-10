Новый план контрнаступления ВСУ назвали классической схемой мошенничества
Политолог Джаралла назвал новое контрнаступление ВСУ классическим мошенничеством
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классической схемой мошенничества, пишет РИА Новости.
«Она проста: чтобы воровать — нужны деньги, чтобы деньги дали — нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», — пояснил он.
Аналитик отметил, что настоящая угроза для руководителей Украины в том, что на Западе их все чаще называют мошенниками. Поэтому Киев выдумывает новое контрнаступление, чтобы ему дали еще денег, резюмировал Джаралла.
Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для наступательной операции Украине требуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых и США.