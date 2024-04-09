Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ

Bild: Зеленский заявил о новом плане контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны уже есть план нового контрнаступления. Об этом он сообщил в беседе с немецким изданием Bild.

«Да, у нас есть план контрнаступления», — подтвердил украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что для наступательной операции Украине требуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых и США. Он выразил надежду, что Киев получит от партнеров последние технологии для производства новейших типов техники.

Ранее Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что военные пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.