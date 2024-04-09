Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:52, 9 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ

Bild: Зеленский заявил о новом плане контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны уже есть план нового контрнаступления. Об этом он сообщил в беседе с немецким изданием Bild.

«Да, у нас есть план контрнаступления», — подтвердил украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что для наступательной операции Украине требуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых и США. Он выразил надежду, что Киев получит от партнеров последние технологии для производства новейших типов техники.

Ранее Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что военные пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Российский посол заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

      «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

      Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа

      Директор ЗАЭС заявил о беспрецедентных атаках украинских беспилотников

      Белый дом оценил возможность Китая оказывать помощь России в связи с СВО

      В России обвинили ВСУ в применении химоружия под Клещеевкой

      На Украине раскрыли пункты утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

      В НАТО отказались доверять России на переговорах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше