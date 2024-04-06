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21:54, 6 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский оценил возможности ВСУ провести контрнаступление

Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе новостного телемарафона заявил прокомментировал возможности Вооруженных сил страны (ВСУ) провести контрнаступление. Его слова приводит РИА Новости.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов ВСУ с помощью беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), которые «помогают, но не могут быть альтернативой».

Ранее Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. «Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться?» — заявил он.

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      Марина Совина
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