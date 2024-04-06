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21:33, 6 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск Франции на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею лидера Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины. Выдержку из интервью политика опубликовало издание «Страна.ua».

Политик отметил, что обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж, кроме того, они должны получить боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

Зеленский также указал на важность строительства ремонтных хабов для западной техники на Украине в отдельных регионах, в том числе подземных.

«Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», — сказал глава государства.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.

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