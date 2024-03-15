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08:55, 15 марта 2024Мир

Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

Президент Франции Макрон снова назвал возможной отправку войск на Украину

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что все эти варианты возможны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

«Мы должны с решимостью, волей и мужеством сказать, что мы готовы использовать средства, необходимые для достижения нашей цели, чтобы Россия не выиграла войну», — сказал политик.

При этом французский лидер отказался считать Россию врагом. Глава государства отметил, что сейчас Россия является соперником Франции, но страны не находятся в состоянии войны. Однако он предупредил, что ситуация может измениться, если Москва «решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт».

Макрон также высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они не ухудшились. Макрон отметил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с российским коллегой.

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      Семен Александров
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