Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

Президент Франции Макрон снова назвал возможной отправку войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что все эти варианты возможны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

«Мы должны с решимостью, волей и мужеством сказать, что мы готовы использовать средства, необходимые для достижения нашей цели, чтобы Россия не выиграла войну», — сказал политик.

При этом французский лидер отказался считать Россию врагом. Глава государства отметил, что сейчас Россия является соперником Франции, но страны не находятся в состоянии войны. Однако он предупредил, что ситуация может измениться, если Москва «решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт».

Макрон также высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они не ухудшились. Макрон отметил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с российским коллегой.