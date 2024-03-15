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00:10, 15 марта 2024Мир

Макрон высказался об отношениях с Путиным

Макрон отрицает ухудшение отношений с Путиным
Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает ухудшение отношений с российским коллегой Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер отметил, что в начале украинского конфликта он несколько раз созванивался с Путиным. По его словам, он общался с президентом России чаще, чем другие главы государств. «Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — заявил Макрон.

Ранее президент Франции заявил о готовности поговорить с Путиным. Он напомнил, что не менял свой номер телефона.

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      Марина Совина
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