Макрон высказался об отношениях с Путиным

Макрон отрицает ухудшение отношений с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает ухудшение отношений с российским коллегой Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер отметил, что в начале украинского конфликта он несколько раз созванивался с Путиным. По его словам, он общался с президентом России чаще, чем другие главы государств. «Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — заявил Макрон.

Ранее президент Франции заявил о готовности поговорить с Путиным. Он напомнил, что не менял свой номер телефона.

