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18:09, 15 декабря 2023Мир

Макрон напомнил Путину свой номер телефона

Президент Франции Макрон: готов поговорить с Путиным, я не менял номер телефона

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Французский политик напомнил, что не менял свой номер телефона, сообщает РИА Новости.

«Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов с ним поговорить. Я не менял номер телефона», — сказал он.

Ранее президент России заявил, что между Россией и Францией были хорошие рабочие отношения, но французский лидер Макрон разорвал их. Путин добавил, что российская сторона готова и дальше взаимодействовать с Парижем.

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      Семен Александров
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