Макрон напомнил Путину свой номер телефона

Президент Франции Макрон: готов поговорить с Путиным, я не менял номер телефона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Французский политик напомнил, что не менял свой номер телефона, сообщает РИА Новости.

«Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов с ним поговорить. Я не менял номер телефона», — сказал он.

Ранее президент России заявил, что между Россией и Францией были хорошие рабочие отношения, но французский лидер Макрон разорвал их. Путин добавил, что российская сторона готова и дальше взаимодействовать с Парижем.