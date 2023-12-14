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15:32, 14 декабря 2023Мир

Путин рассказал о разрыве Макроном отношений с Россией

Путин: у нас были хорошие отношения с Францией, но Макрон их разорвал
СюжетИтоги года с Путиным
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Францией были хорошие рабочие отношения, но французский лидер Эммануэль Макрон разорвал их. Об этом он заявил на прямой линии во время общения с журналистами. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Мы готовы и дальше взаимодействовать, но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил», — сказал Путин, добавив, что до этого между государствами были «достаточно хорошие, добрые рабочие отношения».

В конце лета Макрон заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Макрон также рассказал, что прежде он обсуждал с главой России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы.

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      Виктория Кондратьева
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