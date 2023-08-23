Макрон рассказал о планах поговорить с Путиным

Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью журналу Le Point.

По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Макрон также рассказал, что прежде он обсуждал с главой России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы. «НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы» — отметил президент.

Помимо этого, он подчеркнул, что нельзя допустить победу России в конфликте на Украине. Во избежание такого исхода Париж готов вести долгосрочное противостояние с Москвой, добавил Макрон.

В июле французский лидер объявил о намерении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. При этом он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.