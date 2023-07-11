Макрон анонсировал поставки на Украину ракет дальнего радиуса действия

Макрон заявил о намерении Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия

Париж намерен поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Его цитирует ТАСС.

«Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии», — анонсировал французский лидер, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Она также рассказала, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.