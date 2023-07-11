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12:40, 11 июля 2023Мир

Макрон анонсировал поставки на Украину ракет дальнего радиуса действия

Макрон заявил о намерении Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Париж намерен поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Его цитирует ТАСС.

«Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии», — анонсировал французский лидер, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Она также рассказала, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.

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    Глеб Бажуткин
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