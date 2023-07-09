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15:14, 9 июля 2023Мир

МИД Франции заявил об усилении военной поддержки Украины

Глава МИД Франции Колонна: Париж усилит военную поддержку Киева, готовятся новые поставки

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. В эфире радиостанции RFI она отметила, что уже готовятся новые поставки военной помощи Украине.

«Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями», — сообщила Колонна, уточнив, что в первую очередь речь идет о том, чтобы в краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя. В связи с этим Париж сосредоточил особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии.

Она также рассказала, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв Украины и восточных членов Североатлантического альянса поставить Киев на «конкретный путь» для членства в блоке по окончании боевых действий.

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