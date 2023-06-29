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09:28, 29 июня 2023Мир

Макрон поддержал идею вступления Украины в НАТО

Президент Франции Макрон: нужно «оформить» конкретный путь вступления Украины в НАТО

Фото: Guillaume Horcajuelo / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв Украины и восточных членов НАТО поставить Киев на «конкретный путь» для членства в альянсе по окончании боевых действий. Его цитирует Euractiv.

«Решения, которые мы принимаем [в Вильнюсе], обязывают нас на долгие годы — я имею в виду прежде всего поддержку Украины, для которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что страны альянса должны «оформить» перспективу вступления Украины в НАТО, что было обещано еще в 2008 году.

Как говорили ранее источники Euractiv в Елисейском дворце, членство Украины в НАТО «не является вопросом срочности».

В своей Бухарестской декларации 2008 года члены НАТО пообещали Украине и Грузии, что однажды они присоединятся к западному военному альянсу. В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в НАТО, при этом несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять какую-либо позицию.

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    Виктория Кондратьева
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