Бывшая колония Франции разорвала дипотношения с Парижем

Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией. Об этом сообщает Reuters.
Бывшая французская колония обвинила Париж в «несоблюдении им принципов взаимного уважения и невмешательства».
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Также в ведомстве указали, что Франция была причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года.
В 2023 году власти Буркина-Фасо обязали Вооруженные силы Франции в течение месяца покинуть территорию западноафриканского государства. Правительство республики денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране.
Буркина-Фасо (ранее Верхняя Вольта) являлась заморской колонией Франции до 1960 года.