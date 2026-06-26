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23:03, 26 июня 2026Мир

Бывшая колония Франции разорвала дипотношения с Парижем

Буркина-Фасо разрорвала дипломатические связи с Францией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joe Penney / Reuters

Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией. Об этом сообщает Reuters.

Бывшая французская колония обвинила Париж в «несоблюдении им принципов взаимного уважения и невмешательства».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Также в ведомстве указали, что Франция была причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года.

В 2023 году власти Буркина-Фасо обязали Вооруженные силы Франции в течение месяца покинуть территорию западноафриканского государства. Правительство республики денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране.

Буркина-Фасо (ранее Верхняя Вольта) являлась заморской колонией Франции до 1960 года.

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