СВР России: Макрон поручил спецслужбам ликвидировать неугодных лидеров Африки

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Н. Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

По данным ведомства, администрация Макрона ищет возможности для «политического реванша» в африканских странах, патриотические правительства которых ставят интересы своего народа выше интересов французских глобалистов.

СВР указывает, что Франция была причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года. Париж также строит планы по свержению нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины.

Сообщается также, что Франция сотрудничает с Украиной с целью дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны. По данным СВР, Киев снабжает членов местных террористических группировок беспилотниками и инструкторами. Главным образом эти действия направлены на свержение лидера Мали Ассими Гоиты.

Париж поддерживает террористов «различных мастей», которые становятся основными союзниками Франции в Африке, заключили в СВР.

Ранее Эммануэль Макрон упрекнул африканские страны в том, что они, по его словам, забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле.