Макрон упрекнул Африку в неблагодарности

Макрон: страны Африки не поблагодарили Францию за борьбу с терроризмом в Сахеле

Африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. В этом их упрекнул французский лидер Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство по борьбе с терроризмом с 2013 года. Мы были правы, проводя такие операции. Я считаю, что нам забыли сказать спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — заявил Макрон.