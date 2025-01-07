Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:58, 7 января 2025Мир

Макрон упрекнул Африку в неблагодарности

Макрон: страны Африки не поблагодарили Францию за борьбу с терроризмом в Сахеле
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Laurent Cipriani / Reuters

Африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. В этом их упрекнул французский лидер Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство по борьбе с терроризмом с 2013 года. Мы были правы, проводя такие операции. Я считаю, что нам забыли сказать спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — заявил Макрон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      Макрон упрекнул Африку в неблагодарности

      Экс-замглавы МЧС Краснодарского края продлили арест

      Показ российского документального фильма о причинах СВО отменили в Италии

      МИД Приднестровья призвал Молдавию решить проблемы с газом

      Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой»

      Опубликовано фото погибшего в схватке с якутским бойцом солдата ВСУ

      Россиянам назвали допустимую порцию холодца

      Снежная буря в США унесла жизни четверых человек

      Россиян предупредили о новых правилах уплаты налога по вкладам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше