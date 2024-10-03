Глава Минобороны Франции назвал Россию «главной угрозой»

Министр обороны Лекорню: РФ является главной угрозой Франции среди других стран

Россия является главной угрозой Франции среди всех других стран. Такое заявление сделал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Point.

«Помимо террористических группировок, это, очевидно, Российская Федерация», — таким образом министр ответил на вопрос о том, какие иностранные политики или государства представляют самую большую угрозу Парижу.

По словам министра, Москва противодействует интересам Франции в Африке. Он считает, что Россия якобы ведет информационную войну и действует «агрессивно» в отношении французских военнослужащих.

Лекорню ранее уже называл Россию угрозой Франции и союзникам по НАТО. В качестве примера министр приводил гипотетическую ситуацию, когда одновременно якобы могли бы произойти кибератаки больниц, мэрий, предприятий и газет с похищением данных. При этом никаких конкретных примеров атак России на учреждения Франции Лекорню не назвал.