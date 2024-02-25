Россия оказалась угрозой для Франции и ее союзников по НАТО

Министр обороны Франции заявил об угрозах со стороны России

Россия представляет угрозу Франции и союзникам по НАТО. Об этом в воскресенье, 25 февраля, в интервью изданию Midi Libre заявил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Глава оборонного ведомства республики в качестве примера привел гипотетическую ситуацию, когда одновременно могут произойти кибератаки больниц, мэрий, предприятий и газет с похищением данных. При этом никаких конкретных примеров атак России на учреждения Франции Лекорню не привел. В то же время он заявил, что описывает некие реально существующие случаи.

22 февраля министр обороны Лекорню обвинил Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции. Тогда в качестве примера он привел угрозы российских средств ПВО сбить французские самолеты над Черным морем и то, как российский военный корабль подошел к территориальным водам страны, чтобы «запугать французов».

26 января в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис не по инициативе российской стороны.