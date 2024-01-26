МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

МИД России: отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис

Отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис не по инициативе российской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России в ответ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«В Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, из уст ее официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России "стратегического поражения". Руководствуясь такой идеологической установкой, наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями», — отмечается в заявлении МИД России.

Также сообщается, что российская сторона не верит в то, что новый глава МИД Франции Стефан Сежурне способен «перевернуть игру» вопреки установкам, задаваемым НАТО и Европейским союзом.

38-летний Сежурне был назначен на министерский пост 11 января.