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22:44, 11 января 2024Мир

В правительство Франции выбрали гей-пару

МИД Франции возглавил открытый гей и супруг премьер-министра Стефан Сежурне

Фото: Charles Platiau / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Франции возглавил лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщает BFMTV.

Он сменил на посту Катрин Колонну, ранее попросившую об отставке.

38-летний Сежурне является открытым геем. Его супруг, 34-летний Габриэль Атталь, 9 января был назначен премьер-министром Франции и стал самым молодым политиком, занявшим пост главы французского правительства.

Канцлера Германии Олафа Шольца удивило назначение Атталя. При этом он отметил, что возраст не является показателем квалификации человека.

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      Марина Совина
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