Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 9 января 2024Мир

Габриэль Атталь стал самым молодым премьер-министром Франции

BFMTV: новым премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции назначили нового премьер-министра. Им стал 34-летний министр национального просвещения и по делам молодежи Габриэль Атталь, сообщает BFMTV.

Отмечается, что Атталь стал самым молодым политиком, занявшим пост главы французского правительства.

Находясь на посту министра просвещения, Атталь объявил о планах запретить французским школьникам носить абайи — традиционные мусульманские женские платья — в учебных заведениях.

Ранее стало известно, что 8 января экс-премьер Элизабет Борн подала заявление с просьбой об отставке. Президент Франции Эммануэь Макрон принял ее прошение.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Раскрыты технические характеристики российских планирующих бомб

      На Украине мобилизованный расстрелял офицера и покончил с собой

      В Москве появится турецкая IKEA

      Обвиненного в расправе над дочерью россиянина реабилитировали

      Многодетная москвичка лишилась жилья и попала в психбольницу после тренингов

      Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе

      Киркоров вызвал интерес судебных приставов

      Россиянин пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета и попался

      Крупнейший покупатель российской нефти запустил добычу на новом месторождении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости