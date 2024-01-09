Габриэль Атталь стал самым молодым премьер-министром Франции

BFMTV: новым премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Во Франции назначили нового премьер-министра. Им стал 34-летний министр национального просвещения и по делам молодежи Габриэль Атталь, сообщает BFMTV.

Отмечается, что Атталь стал самым молодым политиком, занявшим пост главы французского правительства.

Находясь на посту министра просвещения, Атталь объявил о планах запретить французским школьникам носить абайи — традиционные мусульманские женские платья — в учебных заведениях.

Ранее стало известно, что 8 января экс-премьер Элизабет Борн подала заявление с просьбой об отставке. Президент Франции Эммануэь Макрон принял ее прошение.