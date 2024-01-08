Премьер Франции уйдет в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уйдет в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уйдет в отставку, сообщается на сайте правительства страны. Отмечается, что глава правительства 8 января подала прошение об уходе со своего поста, и президент Эммануэль Макрон принял его.

Уточняется, что Борн останется на посту, как и другие члены кабмина, до формирования нового состава правительства. Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.

Макрон в соцсети X поблагодарил Борн за работу. «Ваша работа на службе нашей нации каждый день была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, целеустремленностью и решимостью. От всего сердца, спасибо», — написал глава республики.

В мае Элизабет Борн потребовала удалить из ее недавно вышедшей биографии значительную часть текста. По ее мнению, она содержит слишком личную информацию. Например, она хотела удалить фразы, касающиеся ее здоровья и сексуальной ориентации, а также семейной жизни.

Незадолго до этого она осудила государственного секретаря социальной, солидарной и ответственной экономики Марлен Шьяппа за ее согласие дать интервью журналу Playboy.

