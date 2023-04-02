Премьер Франции осудила помощницу министра за интервью журналу Playboy

Figaro: премьер Франции Борн осудила помощницу министра экономики за интервью Playboy

Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила государственного секретаря социальной, солидарной и ответственной экономики Марлен Шьяппа за ее согласие дать интервью журналу Playboy, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к главе кабмина.

По данным издания, в личном звонке Борн позвонила Шьяппа, чтобы заявить, что ее интервью «совсем не уместно» в нынешнем контексте.

Шьяппа, которая сейчас является помощницей министра экономики, ранее занимала пост госсекретаря по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. По информации газеты, она дала Playboy большое интервью о правах женщин. Номер журнала, в который поместят разговор со Шьяппа, должен выйти 6 апреля.

«Защищать право женщин распоряжаться своим телом нужно везде и всегда. Во Франции женщины свободны», — написала ранее госсекретарь в своем аккаунте Twitter, комментируя интервью журналу.

В поддержку Шьяппа выступила парламентская группа президентской партии «Ренессанс». «Речь шла не о том, чтобы позировать для журнала, а о том, чтобы поднять в интервью серьезные темы», — заявила пресс-секретарь группы Приска Тевено.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон пообещал молодежи бесплатные презервативы начиная с 2023 года. Глава страны сделал средства контрацепции доступнее в рамках профилактики из-за растущего числа случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).