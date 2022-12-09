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19:49, 9 декабря 2022Мир

Макрон пообещал молодежи бесплатные презервативы

Макрон заявил, что с 2023 года презервативы в аптеках станут бесплатными для молодежи

Фoто: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал молодежи бесплатные презервативы, начиная с 2023 года. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы будут выдаваться в аптеках бесплатно», — сказано в публикации на его странице.

Французский лидер сделал средства контрацепции доступнее в рамках профилактики из-за растущего числа случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). По словам Макрона, эта мера дополнит другие аналогичные проекты, включая бесплатные препараты экстренной контрацепции для всех женщин в аптеках и бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ-инфекции, для людей моложе 26 лет.

Ранее доступ к бесплатной контрацепции во Франции получили женщины от 18 до 25 лет. Француженки могут получить как противозачаточные таблетки, так и другие средства предохранения. В целом бесплатная контрацепция во Франции также доступна и для девушек младше 18 лет. С момента принятия такого закона число абортов в стране значительно снизилось.

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Виктория Кондратьева
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