Макрон заявил, что с 2023 года презервативы в аптеках станут бесплатными для молодежи

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал молодежи бесплатные презервативы, начиная с 2023 года. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы будут выдаваться в аптеках бесплатно», — сказано в публикации на его странице.

Французский лидер сделал средства контрацепции доступнее в рамках профилактики из-за растущего числа случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). По словам Макрона, эта мера дополнит другие аналогичные проекты, включая бесплатные препараты экстренной контрацепции для всех женщин в аптеках и бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ-инфекции, для людей моложе 26 лет.

Ранее доступ к бесплатной контрацепции во Франции получили женщины от 18 до 25 лет. Француженки могут получить как противозачаточные таблетки, так и другие средства предохранения. В целом бесплатная контрацепция во Франции также доступна и для девушек младше 18 лет. С момента принятия такого закона число абортов в стране значительно снизилось.