Мир
 
Последние новости
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Зиничеве
18-летняя девушка показала тело после родов и испугала пользователей сети
Медведчук отказался обжаловать арест из-за давления украинских властей на суд
Телеведущего Попова приравняли к экс-президенту Трампу
«Газпрому» предсказали невозможность остановки транзита через Украину
Кличко заявил о попытках отстранить его от власти «иезуитским способом»
20-летний жених узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу со школьной любовью
Умер актер сериала «Четыре танкиста и собака»
В центре Москвы нашли тело полковника МВД
В Москве нашли мать выброшенной в мусоропровод новорожденной девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

Француженкам до 25 лет пообещали бесплатную контрацепцию

Власти Франции планируют обеспечить бесплатную контрацепцию для женщин до 25 лет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Власти Франции планируют в ближайшее время обеспечить бесплатную контрацепцию для женщин до 25 лет. Француженки смогут получить как противозачаточные таблетки, так и другие средства предохранения, заявил министр солидарности и здравоохранения страны Оливье Веран. Политика цитирует Deutsche Welle.

«Несправедливо, что женщины не могут защитить себя, не могут получить доступ к контрацепции и не могут сделать выбор свободно из-за того, что это слишком дорого», — заявил министр. Он пообещал, что французские власти как можно скорее займутся этим вопросом.

На данный момент бесплатная контрацепция во Франции доступна только для девушек 18 лет и младше. По данным Deutsche Welle, с момента принятия такого закона число абортов в стране значительно снизилось.

8 сентября Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на ранних сроках беременности и отменил уголовное наказание за них. Суд рассмотрел соответствующий закон в штате Коауила на севере страны и признал его неконституционным. Уголовный кодекс штата предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет для женщин, сделавших аборт, а также для граждан, оказывающих подобные услуги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Администрация Байдена подаст в суд на штат Техас из-за закона об абортах
В Мексике декриминализовали аборты
Минюст США пообещал защитить жительниц Техаса от запрета на аборты